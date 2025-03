Vittoria record in Promozione pugliese: il match termina 2-22

Mentre i campionati di calcio, sia professionistici che dilettantistici, si avviano verso la conclusione della stagione regolare, la 27ª giornata del girone A della Promozione pugliese ha offerto un risultato che resterà nella storia: il San Marco ha travolto la Molfetta Sportiva con un incredibile 22-2 in trasferta.

San Marco show: 22 reti per consolidare la zona playoff

La formazione di San Marco in Lamis ha ottenuto la vittoria più larga della stagione nel girone, rafforzando la propria candidatura per un posto nei playoff. Grazie a questo successo, la squadra foggiana si conferma al terzo posto in classifica, mantenendo vive le speranze di promozione in Eccellenza.

Mattatori della goleada sono stati Cacchione (6 gol), Salerno (4), Ianzano (3), Nardella (2), Potenza (4), Scanzano, Cristofaro e De Cesare, che hanno reso la partita un assolo della formazione ospite.

Molfetta Sportiva in crisi: retrocessione certa e numeri impietosi

Per la Molfetta Sportiva, ormai condannata alla Prima Categoria, la stagione si sta rivelando un calvario. La disfatta contro il San Marco rappresenta il peggior passivo dell’anno e porta a 209 il totale dei gol subiti in 27 giornate.

Le difficoltà della squadra biancorossa sono evidenti: fin dall’inizio del campionato, la formazione non è mai riuscita a trovare continuità e, con una retrocessione già aritmeticamente certa, il divario tecnico con le avversarie è apparso insormontabile.

Il 22-2 incassato contro il San Marco è solo l’ultimo di una lunga serie di risultati negativi, chiudendo un campionato da dimenticare per il club molfettese, che dovrà ora concentrarsi sulla ricostruzione per affrontare al meglio la prossima stagione.

