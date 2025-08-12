Vito Tisci: “Nessun rinvio, il campionato di Eccellenza partirà il 31 agosto”

Dopo l’ammissione al campionato di Eccellenza pugliese in sovrannumero, per il nuovo Taranto è ora di programmare la nuova stagione. Una stagione che incombe, poiché la prima giornata è prevista per il prossimo 31 agosto. Un termine a cui la nuova proprietà ionica avrebbe tentato di ovviare chiedendo un rinvio di qualche settimana, negato però dal presidente della LND Puglia Vito Tisci: “Oggi la Federazione ha emesso il provvedimento di ammissione in sovrannumero, ho convocato domani la società per completare l’iscrizione”, ha dichiarato lo stesso Tisci ai microfoni di Antenna Sud.

Il numero uno del calcio pugliese ha poi rivelato i motivi del diniego alla richiesta avanzata dalla società ionica: “Ho già rinviato l’inizio del campionato di Eccellenza dal 24 al 31 agosto, la proprietà ha avanzato la richiesta ma ho detto di no perché creerebbe disagi alle società che faranno già 6 turni infrasettimanali. Pur condividendone i motivi, non ci sono i presupposti per accogliere la richiesta. Dal 12 al 31, la società avrà 19 giorni a disposizione per svolgere la preparazione. Conosco i Ladisa da anni, hanno un’azienda che rappresenta un’eccellenza nel campo della ristorazione. Hanno grande entusiasmo, sono uomini di sport e di calcio. Hanno voglia di portare il Taranto in alto, la città ionica merita di tornare tra i professionisti quanto prima e Ladisa è la famiglia giusta per farlo”.

