Vito Tisci: “Girone unico Eccellenza una richiesta delle società”

Altro straordinario traguardo per il presidente del Comitato Regionale Puglia LND, Vito Tisci, e per il calcio pugliese. Tisci, infatti, è stato eletto Consigliere Nazionale dell’UNVS-Unione Nazionale Veterani dello Sport: “Un bel successo personale e per la Puglia”, ha dichiarato il presidente della LND Puglia nel corso di ‘LuNeDì Puglia’, in onda su Antenna Sud.

Il campionato di Eccellenza

Tanti i temi toccati nel corso della trasmissione, tra cui il calendario del campionato di Eccellenza Pugliese, ormai in dirittura di arrivo: “Il calendario viene elaborato ad inizio stagione in base alle scadenze fornite dalla Lega Nazionale Dilettanti. Abbiamo iniziato prima perché il girone è lungo, abbiamo una sosta per Pasqua e per il Torneo delle Regioni. Abbiamo eventuali spareggi da organizzare, oltre ai playoff e ai playout. Il girone unico? Decisione dettata dalle richieste delle società”.

La situazione del Taranto

Tisci ha poi analizzato la situazione del Taranto, sempre più vicino alla ripartenza dall’Eccellenza: “Attualmente il Taranto è escluso dal campionato, potrebbe iscriversi in Serie D o in Eccellenza e ogni possibilità è ancora aperta. Nel caso in cui il club venisse dichiarato inattivo, il sindaco della città potrebbe individuare un nuovo soggetto per ripartire dall’Eccellenza. Il Brindisi potrebbe essere ripescato in caso di retrocessione? Bisogna vedere come finirà il campionato. Auguro al Brindisi di salvarsi, ma nel caso in cui dovesse retrocedere occorrerà vedere se lo farà direttamente o tramite il playout. Saranno pochissimi i posti a disposizione delle squadre da ripescare, ovviamente ci sarà la priorità per chi avrà ottenuto la classifica migliore e poi l’alternanza con le seconde classificate in Eccellenza”.

Non solo Taranto. Anche la Turris è stata esclusa dal campionato di Serie C per il mancato rispetto dei termini federali. Una situazione descritta così da Tisci: “Quello che è successo nel Girone C è anomalo. Questo ha fatto scattare un alert al presidente Gravina, il quale ha chiesto a tutte le Leghe di lavorare ad una riduzione graduale dei club. Credo che si arriverà ad un ritorno di un campionato semiprofessionistico”.

