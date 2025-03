Vito Tisci eletto Consigliere Nazionale UNVS

All’Assemblea Nazionale dell’UNVS – Unione Nazionale Veterani dello Sport, tenutasi a Viareggio, Vito Tisci è stato eletto Consigliere Nazionale per il quadriennio 2025-2028. Con oltre 3.400 voti, è risultato il candidato più suffragato tra i 14 in gara per i 9 posti disponibili.

Il risultato conferma il riconoscimento e l’apprezzamento a livello nazionale per il suo operato nel mondo dello sport. Il suo impegno e la passione per il settore sono stati determinanti per il consenso ricevuto, consolidando ulteriormente il suo ruolo all’interno dell’UNVS.

L’elezione rappresenta anche un traguardo significativo per la regione Puglia, che continua a distinguersi nel panorama sportivo italiano grazie a figure di spicco nel settore manageriale. Il risultato ottenuto dimostra ancora una volta la presenza di professionisti capaci di valorizzare il territorio a livello nazionale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author