Vito Tisci ad Antenna Sud: “Taranto regolarmente in campo il 4 settembre”

Il 4 settembre il Taranto giocherà o ci sarà un altro rinvio? Nel corso di Lnd Puglia, in onda su Antenna Sud, ci ha pensato Vito Tisci, presidente della Figc Puglia, a mettere fine alla questione. La squadra di Ciro Danucci sarà regolarmente in campo a Ruvo per affrontare lo Spinazzola. Ecco l’intervento del presidente Tisci.
