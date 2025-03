Virus sinciziale, Vizziello: “Flop della Basilicata, bocciata dalla SIP”

La Basilicata finisce tra le regioni bocciate dalla Società Italiana di Pediatria per la gestione della prima campagna vaccinale contro il virus respiratorio sinciziale (RSV), causa principale delle bronchioliti nei neonati e nei bambini sotto i cinque anni. A denunciarlo è Giovanni Vizziello, presidente del gruppo consiliare Basilicata Casa Comune.

Secondo la SIP, la regione ha garantito la copertura “solo ai nati in stagione” a causa della carenza di dosi, un dato che evidenzia – per Vizziello – una “falsa partenza” nella somministrazione del nuovo anticorpo monoclonale, fondamentale per proteggere i più piccoli da una patologia potenzialmente pericolosa.

Vizziello: “Gravi ritardi, rischio reale per i bambini lucani”

“Nelle regioni dove la campagna è partita con tempestività, come Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte, si è assistito a un crollo delle ospedalizzazioni per bronchiolite”, spiega Vizziello. “In Basilicata, invece, la somministrazione è iniziata solo a dicembre e ha coinvolto esclusivamente i nati in stagione, a causa delle difficoltà di approvvigionamento. Questo rende concreto il rischio di un aumento dei casi, con conseguenze serie per bambini e famiglie”.

“Serve una strategia nazionale per evitare disparità”

Il consigliere regionale richiama anche le parole del presidente della Società Italiana di Pediatria, Annamaria Staiano, che ha sottolineato l’assenza di una strategia unitaria su scala nazionale: “Ancora una volta – sottolinea Vizziello – assistiamo a forti disuguaglianze nell’accesso alla profilassi, che ha ricadute pesanti non solo sui piccoli pazienti, ma anche sui Pronto Soccorso e sugli ambulatori pediatrici”.

“Prepararsi ora per la prossima stagione”

“La consapevolezza che il virus sinciziale provoca ogni anno oltre 3,5 milioni di ricoveri e più di 100 mila decessi nei bambini sotto i cinque anni – conclude Vizziello – deve responsabilizzarci. Dobbiamo agire per tempo e garantire anche ai bambini lucani lo stesso livello di prevenzione che è già realtà in altre regioni italiane”.

