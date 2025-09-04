4 Settembre 2025

Mimmo Caricola

Virtus Mola, Caricola: “Sbagliato giocare tante gare così ravvicinate, Eccellenza resta campionato dilettantistico”

Antonio Specchio 4 Settembre 2025
centered image

“È un peccato perché abbiamo giocato veramente un gran bel calcio e questo mi gratifica. La squadra deve esprimere sempre questa qualità, i risultati molte volte sono frutto di episodi: non meritavamo assolutamente la sconfitta, forse anche il pari ci sarebbe stato stretto. Siamo una squadra giovanissima, approcciare così a questo campionato è positivo, spero che i ragazzi non si facciano condizionare dai risultati”, ha dichiarato Mimmo Caricola, allenatore della Virtus Mola, dopo il ko (1-0) con l’UC Bisceglie.

“L’UC Bisceglie non ha giocato domenica e forse potrebbe aver inciso, nelle ripartenze non eravamo troppo lucidi – aggiunge -. Abbiamo una rosa ristretta e serve far di necessità virtù: sono comunque soddisfatto, faccio i complimenti ai miei ragazzi. In tanti mi hanno detto di essersi divertiti stasera, sono contento”.

“Domenica non sarà facile, Amoruso è stato espulso e qualcuno è affaticato. È sbagliato giocare tutte queste gare ravvicinate in un campionato come l’Eccellenza. Questi turni infrasettimanali sono un problema per tutti quelli che, come me, lavorano. Personalmente non faccio l’allenatore di professione e tanti dei nostri ragazzi studiano e vanno all’università, oltre ad impegni vari. Qualcuno dimentica che l’Eccellenza è un campionato dilettantistico, su venti squadre solamente cinque possono considerarsi professionistiche. Bisognerà sicuramente rivedere qualcosa in questo sistema”.

