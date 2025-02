Virtus, Magrì lascia: il silenzio di Castello Imperiali

FRANCAVILLA FONTANA – Ai piani alti di Castello Imperiali c’è poca voglia di parlare sul disimpegno annunciato in diretta tv dal patron della Virtus Francavilla Antonio Magrì. In attesa di un confronto tra l’imprenditore e l’amministrazione, a sperare in un dietrofront è il consigliere Regionale Maurizio Bruno.

