Virtus, Lucatelli si presenta: “Entusiasta per questa nuova avventura”

Igor Lucatelli è l’ultimo colpo di mercato messo a segno dalla Virtus Francavilla, quantomeno in ordine cronologico. Il giovane portiere di proprietà del Benevento è stato ospite ai nostri microfoni al termine del primo allenamento che ha svolto in mattinata agli ordini di mister Villa nel ritiro di San Sepolcro.

Queste le sue prime parole da calciatore biancazzurro: “Da questa nuova esperienza mi aspetto tanta competitività. Sono entusiasta perché voglio giocare, so che la società cerca anche un portiere over, ma io voglio mettermi in mostra e dimostrare le mie potenzialità. La concorrenza di un compagno di reparto più esperto non mi spaventa, anzi. Proverò ad apprendere quanto più possibile dal portiere che arriverà nei prossimi giorni, così che la domenica scenda in campo il migliore, per il bene della squadra. Non vedo l’ora che inizi il campionato, sarà un girone meridionale molto ben livellato verso l’alto”.

