Virtus Locorotondo: ufficiali organigramma, nuovi arrivi e riconferme

Massimo Todaro 11 Agosto 2025
centered image

La Virtus Locorotondo 1948 presenta staff, rosa e nuovi acquisti in vista del campionato di Promozione.

La Virtus Locorotondo 1948 si prepara a inaugurare la nuova stagione sportiva, la seconda con Francesco Recchia alla presidenza. La società conferma la struttura dirigenziale e prosegue il percorso di crescita con rinnovato entusiasmo.

Organigramma societario

  • Presidente: Francesco Recchia

  • Vicepresidente: Gianni Cupertino

  • Dirigenti: Dario Ancona, Angelo Marangi, Salvatore Castellana

  • Direttore Sportivo: Francesco Recchia

  • Team Manager: Francesco Pallamolla

  • Addetto stampa e social: Carlo Convertini

La guida tecnica della Prima Squadra sarà ancora affidata a Pietro Calabretto, da sette anni in società e alla sua seconda stagione da allenatore principale. Il tecnico continuerà a lavorare per valorizzare i giovani e coniugare entusiasmo e esperienza in vista del prossimo campionato di Promozione.

Nuovi arrivi

  • Mario Mastronardi, fantasista classe 1995, torna a Locorotondo dopo esperienze prolifiche con Arboris Belli, Rinascita Rutiglianese e BS Fasano, dove ha collezionato numeri importanti tra gol e assist.

  • Michele Galeone, punta centrale classe 2004, cresciuto nel settore giovanile del Francavilla, con trascorsi a Massafra, Manduria e Grottaglie.

  • Gian Ivano Palazzo, centrocampista di qualità e specialista nei calci piazzati, reduce dalla vittoria del campionato di Prima Categoria con l’Ostuni.

  • Gabriele Legrottaglie, terzino o centrocampista classe 2002, rapido e resistente, di ritorno in maglia blugranata.

  • Antonio Quazzico, ala classe 2005 proveniente dal vivaio dell’U.S. Fasano, ex Massafra in Eccellenza.

  • Gianpaolo Lodeserto, portiere classe 2006, cresciuto nel settore giovanile del Taranto, con esperienze a Ceglie e Alberobello.

Riconferme
La società ha ufficializzato la permanenza di Simone Lacirignola, Vittorio Prete, Alessio Colucci, Maurizio Pentassuglia, Alessandro Chialà, Damiano Neglia, Biagio Di Gennaro, Jacopo Natale, Umberto Savoia, Felice D’Introna, Alessio Romanazzo, Donato Recchia e Bruno Convertini.

