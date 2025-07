Virtus, in arrivo un altro colpo: accordo con Sorgente

Dopo gli annunci di Sebastiano Longo e Francesco Pitarresi, la Virtus Francavilla è pronta ad annunciare un nuovo colpo in entrata. Si tratta di Simone Sorgente, attaccante molto duttile, in grado di agire da punta centrale, seconda punta o esterno. Nell’ultima stagione al Latte Dolce, nel girone G di Serie D, domani sarà in città per la firma sul contratto. Per lui 14 gol e 7 assist nella stagione 2024/25, un profilo interessante e tutto da scoprire: è cresciuto nelle giovanili di Foggia e Benevento, vanta esperienze con Nocerina, Cassino, Afragolese, Paganese e Torres.

