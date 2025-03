Virtus Francavilla vittoriosa dopo tre mesi di digiuno: 0-2 al Costa d’Amalfi

Meglio tardi che mai, prima vittoria del 2025 per la Virtus Francavilla, a secco da undici gare, ben tre mesi, primo successo targato Tommaso Coletti: battuto 0-2 il Costa d’Amalfi ultimo in classifica al “Novi” di Angri e nuovamente agganciato il quinto posto valido l’ultimo piazzamento playoff.

Gara inizialmente spigolosa. Al 6′ Maione insacca alle spalle di Cevers ma in posizione di fuorigioco. Al 13′ tegola per i costieri allenati da mister Genco (durante la sosta subentrato a Leonardo Bitetto): problema muscolare per il centrocampista con la numero 10 Romero, sostituito da Caputo. L’equilibrio regna ma al 27′ gli imperiali rischiano grosso: Cevers sbaglia il disimpegno regalando palla a Martinelli che spreca tutto chiudendo sul primo palo, Virtus Francavilla graziata poco prima della mezzora e capace di sfruttare le palle inattive per passare in vantaggio: al 32′ piazzato di Gjonaj nel cuore dell’area, prima Diop, poi Allegrini lucidissimo nel servire Sirri, letale per lo 0-1. Al 37′ un brutto fallo di Latagliata, subito ammonito, costringe Vuolo a lasciare anzitempo il campo, secondo infortunio per i campani che sulla conseguente punizione sfiorano il pari, gran riflesso di Cevers. Dall’altro lato, al 43′, Pinto sfonda il fronte ma viene steso da Valadzko procurandosi un rigore prontamente realizzato da Gjonaj, Manzi spiazzato e 2-0 Virtus alle porte di un recupero extra-large: al 50′ progressione di Latagliata, il portiere costiero sventa il tris con i piedi.

Reazione d’orgoglio del Costa d’Amalfi in avvio di ripresa, dopo quattro minuti capitan Proto spunta sul secondo palo ma senza fortuna. 54′, azione prolungata dei campani, botta potente e decisa di Maione di poco alta sopra la traversa. Al 61′ si riaffaccia il Francavilla, bella parabola di Albano che legge il movimento di Pinto, Manzi chiamato agli straordinari. 0-3 sfiorato anche al 75′, Lambiase pesca Diop tutto solo ma incapace di centrare la porta. Finale di totale gestione per i biancazzurri, al 90′ Coletti si concede l’esordio in prima squadra del classe 2007 Bellanova, attaccante autore di quattro gol nella gara juniores disputata 24 ore prima. La traversa di Maione al 94′ sigilla il primo successo di Tommaso Coletti alla guida della Virtus Francavilla, ad Angri contro il Costa d’Amalfi termina 2-0.

TABELLINO

Costa d’Amalfi – Virtus Francavilla 0-2

Costa d’Amalfi (4-4-2): Manzi; Salibe, Massa, Vuolo (39′ Cuomo), Valadzko; Proto, Romero (Caputo 13′, Capone 81′), Martinelli, Iovieno; Mauri (72′ Celia), Maione. All. Genco.

Virtus Francavilla (3-4-3): Cevers; Allegrini, Lanzolla, Sirri; Albano, De Luca (68′ Ceesay), Bolognese, Latagliata (55′ Lambiase); Pinto (61′ Iocolano), Diop (90′ Bellanova), Gjonaj (77′ Baglivo). All. Coletti.

Arbitro: Spagnoli di Tivoli.

Marcatori: 32′ Sirri (F), 40′ Gjonaj rig. (F).

Ammoniti: Latagliata (F), Celia (C).

