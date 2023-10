Virtus Francavilla: Villa, ‘Un pareggio sarebbe stato più giusto’

(Di Lorenzo Ruggieri) Sconfitta amara per la Virtus Francavilla, la quale esce sconfitta nel derby contro il Taranto per via della rete di Zonta al 94′. Nella conferenza stampa post partita, il tecnico Alberto Villa non nasconde il proprio rammarico: “Siamo scesi in campo con un approccio importante e abbiamo fatto molto bene nei primi 40 minuti. Eravamo riusciti ad ottenere un risultato favorevole ma dovevamo essere più bravi a sfruttare qualche occasione. Quando sei reduce da tre sconfitte e subisci gol a cinque minuti dall’intervallo, però, può esserci una scossa. Nella ripresa ci siamo compattati, poi alcuni ragazzi hanno chiesto il cambio e non dovevamo permettere quel cross del Taranto allo scadere. Un punto sarebbe stato più giusto ma dobbiamo lavorare in particolare sotto l’aspetto mentale. Abbiamo speso tanto contro una squadra che corre molto, siamo dispiaciuti anche per i nostri tifosi ma lo spirito c’è. I ragazzi lavorano bene e sono dei professionisti esemplari, ora andremo a giocare ad Avellino contro un avversario sulla carta proibitivo ma può succedere di tutto. Giocheremo senza paura, dando battaglia fino all’ultima goccia di sangue”.

