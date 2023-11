Virtus Francavilla, Villa sempre più verso l’esonero: parte il toto-allenatore

L’esonero di Alberto Villa sembra ormai inevitabile. La sconfitta rimediata dalla sua Virtus Francavilla contro il Monterosi Tuscia ultimo in classica avrebbe spinto il presidente biancazzurro Antonio Magrì a prendere la più drastica delle decisioni. Almeno quattro i profili sondati come possibili successori: in cima alla lista spicca il nome di Giuseppe Raffaele. Subito sotto ecco Occhiuzzi, Scienza e Colombo (quest’ultimo, il più improbabile dei quattro)

