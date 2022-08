Nuovo portiere in arrivo per la Virtus Francavilla. I biancazzurri sembrano infatti pronti a formalizzare l’acquisto di Andrea Romagnoli, estremo difensore classe ’98 che approda in biancazzurro da svincolato. Il portiere scuola Roma è attualmente libero dopo un’esperienza fantasma al Catanzaro, ma ora sembra avere tutte le intenzioni di mettersi in mostra in Serie C. Romagnoli sbarcherà alla Nuovarredo Arena per contendersi giorno dopo giorno un posto in mezzo ai pali con Avella. Un’operazione che spinge verso l’addio il più giovane Joakim Milli. Quest’ultimo, arrivato un anno fa a titolo definitivo dal Lecce, non ha avuto lo spazio che si aspettava di trovare all’alba di questa nuova esperienza. Appena due le presenze in maglia biancazzurra: una in Coppa Italia di categoria contro la Fidelis Andria e l’altra in campionato, nell’indimenticabile 3-0 siglato al Bari capolista e poi vincitrice indiscussa del girone C. Le prestazioni impeccabili del compagno di reparto Nobile ed un infortunio nel finale di stagione ne hanno inevitabilmente condizionato il minutaggio. In vista della prossima imminente stagione potrebbe decidere di partire, magari in prestito, sfruttando così il proprio ultimo anno da under. Tornando a Romagnoli, l’affare è praticamente chiuso, mancano solo ufficialità e firma. Adesso la Virtus può davvero dirsi quasi al completo.