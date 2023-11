Virtus Francavilla, vacilla la panchina di Villa: riflessioni in corso

La sconfitta maturata questo pomeriggio contro il Monterosi potrebbe costare cara a mister Alberto Villa, cui panchina sembrerebbe vacillare. Nelle ultime sette giornate la sua Virtus ha raccolto appena un punto: un bottino fin troppo magro per i vertici societari, che starebbero in queste ore pensando ad un cambio di guida tecnica. Sarebbero in corso delle attente riflessioni circa il futuro di mister Villa sulla panchina biancazzurra, ad una settimana di distanza dallo scontro diretto con il Brindisi. Uno tra Raffaele, Occhiuzzi e Scienza potrebbe essere chiamato in causa in caso di esonero.

