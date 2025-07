Virtus Francavilla, un’ala nel mirino: piace Terranova

C’è anche la Virtus Francavilla nella lunga lista delle pretendenti per Pietro Terranova. L’esterno offensivo classe ‘94, infatti, è uno dei profili in cima alla lista dei desideri biancazzurri per potenziare ulteriormente l’attacco di Tommaso Coletti. Può giocare a destra, ma anche a sinistra e all’occorrenza da trequartista, di fatto un vero e proprio jolly per il 4-2-3-1 che ha in mente il tecnico degli imperiali. Trentuno anni a ottobre, Terranova è un profilo di grande esperienza per la D, avendo in carriera 165 presenze nel girone I, 29 in quello C e altre 15 tra coppa, playoff e playout. Nelle ultime due stagioni si è messo in mostra con la Vibonese: 5 gol nel 2023/24, il triplo nel campionato appena andato in archivio e concluso in semifinale playoff contro la Reggina di Bruno Trocini, ex Francavilla, e che di fatto al momento rappresenta la principale competitor per il cartellino dell’ex Lamezia e Picerno tra le altre. Trattativa avviata e ben impostata, ma la concorrenza non manca: la Virtus vuole Terranova, così da avere insieme a Battista due ali di grande spinta. Una risposta è attesa a stretto giro.

