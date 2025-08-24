Virtus Francavilla-Ugento 3-0: si chiude il precampionato delle due pugliesi

Un allenamento congiunto valevole soprattutto come ultima verifica prima dell’inizio ufficiale della stagione: con questo spirito si sono affrontate Virtus Francavilla e Ugento nella penultima domenica di agosto alla Nuovarredo Arena. Termina 3-0 per i biancazzurri.

PRIMO TEMPO. Partita vera, seria e anche divertente. All’8’ gol annullato agli ospiti: Carrozzo porta palla imbuca per Zanette, che in diagonale batte Matei ma la posizione di partenza del brasiliano è irregolare. Un minuto dopo tiro di Shota, neutralizzato da Matei. Al 13’ il gol che rompe l’equilibrio: sugli sviluppi di un’azione cominciata da corner, colpisce di testa Pinna. Due minuti dopo Battista protagonista: punizione murata, poi sul conseguente tiro verso il secondo palo la sfera termina alta. Al 20’ altra occasione da gol: pallone perso da Pitarresi, Rivadero arriva a tu per tu con Matei, ma colpisce il palo. Al 29’ ci prova direttamente Carrozzo, ma Matei para in due tempi.

SECONDO TEMPO. La ripresa si apre con il cambio di Inguscio nell’Ugento, al suo posto Urbano. Al 12’ applausi dei tifosi del Francavilla per il ritorno in campo di Bonavolontà dopo il lungo stop. Al 14’ botta e risposta: prima Urbano manca l’impatto con la sfera in area, sul capovolgimento di fronte, Longo conclude potentemente ma centrale e Trezza non si lascia sorprendere. Alla mezzora del secondo tempo ci prova di testa Grillo sugli sviluppi di un calcio piazzato, palla a lato. Al 40’ il raddoppio della Virtus: Momar Diop, su invito di Ouedraogo, spinge di testa il pallone in porta e firma il 2-0. Al 44’ il colpo tacco di Sosa, su assist del baby D’Urso, cala il tris e strappa gli applausi dello stadio, mandando i titoli di coda sull’incontro.

Per i biancazzurri domenica prossima l’esordio in Coppa Italia contro il Fasano; per i salentini, invece, debutto nel campionato di Eccellenza nel derby con il Gallipoli.

