Virtus Francavilla, ufficiale l’esonero di Rogazzo

Termina ufficialmente l’avventura di Antonio Rogazzo sulla panchina della Virtus Francavilla. Il club biancazzurro, infatti, ha annunciato l’esonero del tecnico. Questa la nota della compagine pugliese:

“Virtus Francavilla Calcio comunica di aver sollevato il tecnico Antonio Rogazzo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

La società ringrazia Mr. Rogazzo per l’impegno e la professionalità dimostrata nello svolgimento del suo incarico e gli formula un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera”.

