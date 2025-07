Virtus Francavilla, ufficiale l’arrivo di Simone Sorgente

Con un comunicato ufficiale, la Virtus Francavilla ha annunciato l’arrivo di Simone Sorgente, attaccante classe ’99 reduce dalle 14 reti siglate con la maglia del Sassari Latte Dolce nella scorsa stagione. Questo il benvenuto del club biancazzurro all’attaccante:

“Virtus Francavilla comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo, per la stagione 2025/26, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Sorgente. Attaccante classe ’99 di origini salernitane, nel corso della sua carriera ha totalizzato oltre 170 presenze vestendo le maglie di Aquila Montevarchi e Torres nel campionato di serie C, nel massimo campionato dilettantistico, nei gironi F, G e H, ha vestito le maglie di Agnonese, Afragolese, Cassino, Ostiamare, Nocerina, Palmese e Vastese. Nella stagione 2024/25 con la maglia del Sassari Latte Dolce nel girone G di Serie D ha collezionato oltre 30 presenze totalizzando 14 reti e 7 assist.

Il calciatore sarà a disposizione di mister Coletti per il ritiro precampionato.

La società augura a Simone un percorso ricco di soddisfazioni con i colori biancazzurri”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author