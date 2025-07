Virtus Francavilla, ufficiale la data della presentazione di squadra e nuove maglie

La Virtus Francavilla si prepara a inaugurare la stagione 2025/26 con un evento dedicato ai tifosi. Lunedì 28 agosto, alle ore 20.30, allo stadio ‘Nuovarredo Arena’ si terrà la presentazione ufficiale della squadra e delle nuove divise da gioco.L’iniziativa, denominata “Notte Biancazzurra”, sarà aperta gratuitamente al pubblico nei settori Curva e Distinti, con l’obiettivo di creare un primo momento di incontro tra la rosa della nuova stagione e il proprio pubblico.

Durante la serata verranno svelati i kit ufficiali e sarà possibile conoscere i giocatori e lo staff tecnico che affronteranno il prossimo campionato. L’evento è stato pensato come occasione per rinsaldare il legame tra società e territorio, in vista di una stagione che si preannuncia ricca di sfide. La serata del 28 agosto rappresenterà il primo passo ufficiale verso il nuovo anno calcistico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author