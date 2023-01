Virtus Francavilla: Ufficiale, Enyan ceduto in prestito

La Virtus Francavilla ha ufficializzato la cessione, in prestito, di Elimelech Enyan all’Aquila Montevarchi (Serie C Girone B). “La società ringrazia Elimelech per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata con i colori biancazzurri, augurandogli le migliori fortune professionali”, si legge in una nota.

