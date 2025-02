Virtus Francavilla, ufficiale: Coletti è il nuovo allenatore

La Virtus Francavilla Calcio ha ufficializzato l’affidamento della guida tecnica della Prima Squadra a Tommaso Coletti. L’allenatore, classe 1984 e originario di Canosa di Puglia, vanta un’importante carriera da calciatore nei campionati professionistici prima di intraprendere il percorso da tecnico.

Coletti ha maturato le prime esperienze in panchina come collaboratore tecnico di Carmine Gautieri alla Triestina nella stagione 2020/21. Successivamente, ha guidato il Vastogirardi nel Girone F del campionato di Serie D (2022/23) e la Luparense nel Girone C della stessa categoria (2023/24), prima di una breve parentesi alla guida del Foggia.

Ad affiancarlo nello staff tecnico della Virtus Francavilla ci sarà Angelo Tartaglia, che ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author