La Virtus Francavilla ha ufficializzato l’ingaggio, in prestito, di Andrea Cisco dal Pisa. L’esterno di centrocampo veneto classe 1998, ha militato tra i professionisti in Serie C con le maglie di Padova (con cui ha vinto il campionato e la Supercoppa di C nella stagione 2017/2018), Albissola, Novara, Pisa e Teramo. Importanti esperienze anche in B con Padova e Pisa. Il calciatore è già a disposizione di Antonio Calabro.