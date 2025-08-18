Virtus Francavilla, tutto fatto per Maletic all’Acireale: martedì la firma

Marko Maletic lascia la Virtus Francavilla. Come anticipato nei giorni scorsi da Antenna Sud, l’attaccante ha raggiunto l’accordo con i pugliesi per la risoluzione del contratto ed è pronto a firmare con l’Acireale, società che milita nel girone I di Serie D. L’attaccante bosniaco sarà annunciato dal club siciliano nella giornata di martedì 19 agosto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author