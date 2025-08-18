Virtus Francavilla, tutto fatto per Maletic all’Acireale: c’è la firma

Marko Maletic lascia la Virtus Francavilla. Come anticipato nei giorni scorsi da Antenna Sud, l’attaccante ha raggiunto l’accordo con i pugliesi per la risoluzione del contratto ed ha firmato con l’Acireale, società che milita nel girone I di Serie D. L’attaccante bosniaco sarà annunciato dal club siciliano nella giornata di martedì 19 agosto. Il club siciliano ha anche chiuso nelle ultime ore per Quint Jansen, strappato alla concorrenza del Gravina, e Mario Vrdoljak, finito nel mirino del Martina.
