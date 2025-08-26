26 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Foto tratta da Instagram

Virtus Francavilla, tra i pali in arrivo il promettente Cutrona

Dennis Magrì 26 Agosto 2025
centered image

La Virtus Francavilla è pronta ad annunciare il suo nuovo portiere. Nelle scorse ore, dopo giorni di trattative con la City Football Group proprietaria di Manchester City e Palermo, è stata definitiva la trattativa per il trasferimento in prestito del giovane e promettente portiere Francesco Cutrona, classe 2006, di proprietà dei rosanero. Dopo l’infortunio di Apsits, infatti, è stato necessario intervenire nuovamente sul mercato e l’uomo-mercato Niccoli, insieme al presidente Magrì, hanno individuato nel giovane alto quasi 2 metri il profilo ideale per la porta. Sarà lui, dunque, a giocarsi il posto con Matei tra i pali. L’ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore, l’affare è praticamente fatto.

 

 

About Author

Dennis Magrì

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Fidelis Andria, a centrocampo arriva Carmine Giorgione

26 Agosto 2025 Flavio Insalata

Ufficiale: Matera CdS, firma il difensore centrale Rapio

26 Agosto 2025 Roberto Chito

Foggia, in arrivo Byar dal Bologna

26 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Foggia, si pensa al ritorno di Petermann

26 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Taranto, Di Bari: “Per Jallow siamo a buon punto”

26 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Lecce | Perez e Ndaba si presentano: “Che bella la Serie A, qui per dare una mano”

26 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

potrebbe interessarti anche

Torna a Pulsano “La notte delle lune”

26 Agosto 2025 Laura Milano

Martina Franca: danneggiata una Lancia Ypsilon parcheggiata in strada

26 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Fidelis Andria, a centrocampo arriva Carmine Giorgione

26 Agosto 2025 Flavio Insalata

Ufficiale: Matera CdS, firma il difensore centrale Rapio

26 Agosto 2025 Roberto Chito