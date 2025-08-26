Virtus Francavilla, tra i pali in arrivo il promettente Cutrona

La Virtus Francavilla è pronta ad annunciare il suo nuovo portiere. Nelle scorse ore, dopo giorni di trattative con la City Football Group proprietaria di Manchester City e Palermo, è stata definitiva la trattativa per il trasferimento in prestito del giovane e promettente portiere Francesco Cutrona, classe 2006, di proprietà dei rosanero. Dopo l’infortunio di Apsits, infatti, è stato necessario intervenire nuovamente sul mercato e l’uomo-mercato Niccoli, insieme al presidente Magrì, hanno individuato nel giovane alto quasi 2 metri il profilo ideale per la porta. Sarà lui, dunque, a giocarsi il posto con Matei tra i pali. L’ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore, l’affare è praticamente fatto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author