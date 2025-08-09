Virtus Francavilla, tra i pali arriva il 2006 Robert Matei

La Virtus Francavilla ha perfezionato l’acquisto a titolo definitivo di Robert Matei, portiere rumeno classe 2006, che farà parte della rosa biancazzurra per la stagione 2025/2026.
Dopo le prime esperienze nelle giovanili in patria e alcune presenze con la Nazionale Under 17, Matei è approdato in Italia nella stagione 2022/2023, vestendo la maglia della Ternana nel campionato nazionale U17. L’anno successivo ha disputato oltre 25 partite in Primavera 2.
Nel 2023/2024 ha militato nel Roma City in Serie D, girone F, totalizzando 12 presenze, per poi trasferirsi in Romania all’Unirea Dej, formazione della terza divisione nazionale.
Il giovane estremo difensore è già a disposizione di mister Coletti per il ritiro precampionato. La società gli augura una stagione ricca di soddisfazioni con i colori biancazzurri.
potrebbe interessarti anche
Lecce, Joan Gonzalez lascia per sempre il calcio giocato
Virtus Francavilla, in arrivo Negro al centro della difesa
Taranto, Marsili per la panchina?: “Nulla di concreto ma prenderei in considerazione eventuali chiamate”
Brindisi, nuovi volti a Roccaraso: si aggrega il difensore Carpineti
Ufficiale: Cristian Galano è un nuovo giocatore della Real Normanna
L’Atletico Acquaviva annuncia sette nuovi innesti