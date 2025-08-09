9 Agosto 2025

Robert Matei (Virtus Francavilla Calcio)

Virtus Francavilla, tra i pali arriva il 2006 Robert Matei

Massimo Todaro 9 Agosto 2025
centered image

Virtus Francavilla ingaggia il portiere rumeno classe 2006 Robert Matei, ex Ternana e Roma City.

La Virtus Francavilla ha perfezionato l’acquisto a titolo definitivo di Robert Matei, portiere rumeno classe 2006, che farà parte della rosa biancazzurra per la stagione 2025/2026.

Dopo le prime esperienze nelle giovanili in patria e alcune presenze con la Nazionale Under 17, Matei è approdato in Italia nella stagione 2022/2023, vestendo la maglia della Ternana nel campionato nazionale U17. L’anno successivo ha disputato oltre 25 partite in Primavera 2.

Nel 2023/2024 ha militato nel Roma City in Serie D, girone F, totalizzando 12 presenze, per poi trasferirsi in Romania all’Unirea Dej, formazione della terza divisione nazionale.

Il giovane estremo difensore è già a disposizione di mister Coletti per il ritiro precampionato. La società gli augura una stagione ricca di soddisfazioni con i colori biancazzurri.

centered image

