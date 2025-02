Virtus Francavilla, Tommaso Coletti in pole per la panchina

Potrebbe essere Tommaso Coletti il nuovo allenatore della Virtus Francavilla. Come anticipato in mattinata, quello dell’ex Foggia è uno dei tre nomi presenti sul taccuino del presidente biancazzurro Antonio Magrì per il post-Rogazzo. Quest’ultimo è stato esonerato dopo il ko esterno maturato sul campo della Palmese ieri pomeriggio, ed è stato un lunedì mattina di chiacchierate per il numero uno degli imperiali. Stando ad un aggiornamento dell’ultima ora, il profilo di Tommaso Coletti sembra spiccare sugli altri (Renato Bartoli, Valeriano Loseto e non solo). Il tecnico nativo di Canosa di Puglia potrebbe dunque raccogliere le redini di una squadra reduce da un girone di ritorno disputato fino ad ora a ritmo retrocessione, e da un digiuno di vittorie lungo ben otto turni. Le parti sono al momento abbastanza vicine, e l’accordo potrebbe definirsi nelle prossime ore. A prescindere da quale sarà il proprio futuro alla guida del club, Antonio Magrì non vuole lasciare nulla di intentato, con l’intenzione di centrare quantomeno l’obiettivo playoff al termine di una stagione se non altro deludente ed al di sotto delle aspettative. Tommaso Coletti, ex Vastogirardi e Luparense, potrebbe dunque ripartire da Francavilla Fontana.

