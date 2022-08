Virtus Francavilla-Taranto: Frizzante 0-0 alla Nuovarredo Arena

Alla Nuovarredo Arena finisce senza reti, ma nella sfida tra Virtus Francavilla e Taranto le emozioni non sono mancate. Doveva essere un’amichevole, ma è stata partita vera. Come testimonia il rosso diretto a Patierno, espulso al 31‘ per una manata ai danni di Manetta. Leonardo Mastrodomenico, nato a Laterza ma della sezione di Matera, non ha avuto dubbi spedendo l’attaccante biancazzurro nello spogliatoi.

È stata una gara frizzante, che ha visto protagonista Avella, portiere della Virtus, che soprattutto nella ripresa ha salvato i suoi su una doppia conclusione ravvicinata di Panattoni e La Monica. Quest’ultimo aveva anche preso in pieno un palo su azione d’angolo allo scadere della prima frazione. Decisamente meglio il Taranto della Virtus Francavilla, ma è pur sempre calcio d’agosto. (Foto Max Todaro)

LA CRONACA

⏱ 90’+1’ FINITA.

⚪️🔵 84’ Provvidenziale uscita con i piedi di Russo su Ekuban scattato in contropiede.

🔴🔵 83’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto esce Guida, entra Crisci.

🔴🔵 79’ Ammonito 🟨 Ferrara per gioco falloso su Solcia.

🔴🔵 69’ SOSTITUZIONE 🔄 Altro cambio nel Taranto: La Monica lascia il posto a D’Egidio.

⚪️🔵 65’ Si rivede anche la Virtus Francavilla: colpo di testa in area di Murilo, fuori misura.

🔴🔵 64’ Campanile di Romano in area, La Monica riesce a colpire di testa da posizione defilata, ma Avella è attento e blocca alto.

🔴🔵 48’ Doppio miracolo di Avella: prima su Panattoni e, soprattutto, su La Monica. Taranto ancora vicinissimo al gol.

🔴🔵 46’ SOSTITUZIONE 🔄 Cinque sostituzioni in casa Taranto: Vona, Romano, Mazza, Ferrara è Panattoni prendono il posto, rispettivamente, di Granata, Provenzano, Labriola, De Maria e Infantino.

⚪️🔵 46’ SOSTITUZIONE 🔄 Due cambi per Virtus Francavilla: Ekuban per Maiorino, Tchetchua per Giorno.

⏱ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

🔴🔵 45’ Il primo tempo si chiude con un’occasionissima per il Taranto: un diagonale di La Monica ßsfiora il palo ad Avella battuto.

⚪️🔵 31’ Virtus Francavilla in 10 uomini: rosso diretto a 🟥 Patierno per una manata a Manetta. L’arbitro era a due passi e non ha avuto dubbi. Un’amichevole che perde uno dei protagonisti.

⚪️🔵 14’ Carella dal limite, Russo allontana con i piedi.

🔴🔵 8’ Sull’angolo, ancora La Monica colpisce il palo con un sinistro di prima intenzione.

🔴🔵 7’ Avella si supera, mandando in angolo, una conclusione ravvicinata di La Monica.

➕ PRIMO TEMPO ➕

⚪️🔵 VIRTUS FRANCAVILLA-🔴🔵 TARANTO 0-0

⚪️🔵 VIRTUS FRANCAVILLA 3421: Avella – Idda, Miceli, Caporale – Solcia, Giorno (46‘ Tchetchua), Carella, Risolo – Maiorino (46’ Ekuban), Murilo – Patierno. Panchina: Milli, Barrotta, Mastropietro, Ejesi, Perez, Fekete, Latagliata, Lo Duca, Negro. All. Calabro.

🔴🔵TARANTO 352: Russo – Manetta, Antonini, Granata (46’ Vona) – Mastromonaco, Guida (83’ Crisci), Provenzano (46’ Romano), Labriola (46’ Mazza), De Maria (46’ Ferrara) – Infantino (47’ Panattoni), La Monica (69’ D’Egidio). Panchina: Loliva, Caputo, Evangelisti, Brandi, Maiorino. All. Di Costanzo.

⚫️ ARBITRO: Leonardo Mastrodomenico di Matera. Assistenti: Giuseppe Centrone di Molfetta e Marco Belsanti di Bari.

🟨 AMMONITI: Ferrara (T)

🟥 ESPULSO: Patierno (VF) al 31’: rosso diretto per una manata a Manetta.

📌 NOTE: Angoli 4-2