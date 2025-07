Virtus Francavilla, sprint per bomber Palermo: la situazione

Ufficializzato l’arrivo di Simone Sorgente, ex Latte Dolce con cui ha realizzato nell’ultima stagione 14 gol e 7 assist, la Virtus Francavilla continua a pensare all’attacco. Il grande obiettivo rimane sempre Ryduan Palermo, argentino classe ’96, figlio d’arte di Martin, storica bandiera del Boca Juniors. Nella giornata di lunedì, infatti, c’è stato un nuovo approccio con l’entourage dell’ex Team Altamura, rientrato alla Carrarese per fine prestito, ma pronto nuovamente a ripartire: alla Nuovarredo Arena, infatti, una chiacchierata tra il responsabile dell’area tecnica Gilberto Niccoli, e Vergori, procuratore del centravanti ventottenne, che avrebbe aperto alla destinazione biancazzurra. La priorità di Palermo, al momento, è di aspettare comunque una chiamata dalla C, almeno per un’altra settimana. Dopodiché potrebbe arrivare l’affondo definitivo. Il progetto francavillese lo stimola, già lo scorso anno era stato a un passo dall’approdo in biancazzurro, ma la concorrenza non manca: a Barletta c’è Pizzulli, che lo ha fatto esplodere a Martina; lo stesso Martina starebbe insistendo per riportarlo al Tursi, lì dove due anni fa realizzò 18 gol in 37 partite. La Virtus rimane alla finestra e allo stesso tempo sonda le alternative: si valuta anche l’identikit di un attaccante messicano, il cui nome però al momento sarebbe top secret. Giorni caldi, il Francavilla spinge e Coletti attende la ciliegina sulla torta per arricchire ulteriormente un attacco già importante, impreziosito con gli arrivi di Battista, Sorgente, Longo e Tedesco, oltre ai riconfermati Sosa e Diop.

