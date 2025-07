Virtus Francavilla, sondaggio per l’ex Fasano Barile

Perso Terranova, accasatosi in Sicilia, all’Enna, per motivi di famiglia, la Virtus Francavilla sta sondando diversi profili. Al club biancazzurro su Anthony Barile, classe 2004, calciatore di talento, impiegabile sia come esterno offensivo che come trequartista. Per lui in passato esperienze nelle giovanili del Boavista in Portogallo, ed in Serie D a Fasano e Rotonda.

