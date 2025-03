Virtus Francavilla, Sirri: “Mai avuto problemi qui, amareggiato per il Brindisi”

Nel corso di “Lunedì Puglia”, in onda su Antenna Sud, è intervenuto Alex Sirri, difensore della Virtus Francavilla. Le sue parole:

“Ieri forse è stata la peggior partita con Coletti. Abbiamo conquistato i tre punti, questa è la cosa più importante. Io sono arrivato in corso d’opera, non ho seguito completamente lo spogliatoio. Mi hanno accolto alla grande, non ho mai avuto problemi. Forse l’unica cosa è che all’inizio perdevamo per l’episodio a sfavore, ora vedo l’atteggiamento giusto nell’affrontare le partite. Vedendo sfuggire l’obiettivo, abbiamo pagato quel periodo negativo, le nostre certezze erano crollate. Con Coletti che è un sanguigno sono arrivate belle idee di gioco e ci ha dato ciò che ci mancava”.



SUL BRINDISI? “Mi dispiace del Brindisi, piange il cuore. La squadra e gli addetti ai lavori sanno cosa abbiamo passato. Nonostante le difficoltà siamo riusciti a regalare un sogno. Ora vedere soffrire la città mi danneggia parecchio”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author