Virtus Francavilla, si è aperto il precampionato 2025/26

È cominciato il precampionato della Virtus Francavilla. Nel pomeriggio, infatti, la squadra si è ritrovata alla Nuovarredo Arena: primo contatto con il nuovo impianto, dopo che in mattinata la seconda parte del gruppo ha svolto le visite mediche. Ad attendere i calciatori il presidente Antonio Magrì, che ha tenuto il consueto discorso inaugurale, il vicepresidente Tonino Donatiello, il direttore generale Vittorio Orlando e il responsabile dell’area tecnica Vittorio Orlando.

Subito dopo è toccato allo staff tecnico riunirsi in privato con i calciatori, accolti successivamente in campo da numerosi tifosi presenti sugli spalti. Cori di incitamento, la richiesta di lottare e sudare la maglia a prescindere dai risultati, le forte ambizioni raccomandate al gruppo e frasi di ringraziamento per la società e il presidente Antonio Magrì.

Quindi via al lavoro, sotto quasi 40 gradi centigradi. Corsetta iniziale e lavoro atletico con il preparatore atletico Rizzo. Quindi subito il pallone, per i primi “scambi” e partitella conclusiva. Il lavoro procederà alla Nuovarredo Arena fino a inizio agosto, dal 2 tutti in ritiro a Castelluccio Inferiore. Il presidente Magrì ha parlato così ad Antenna Sud: «Abbiamo fatto un lavoro certosino. È il mio quindicesimo anno da presidente di questo club: di calciatori ne ho visti tanti, di uomini pochi e l’ho detto a loro. Speriamo di esser stati bravi, abbiamo costituito un bel gruppo. Non ci diamo obiettivi particolari, tutti noi abbiamo un obiettivo individuale da trasformare in un sogno comune. Vogliamo lavorare a testa bassa, a fari spenti, cercando di dare il massimo e senza porci limiti. C’era grande curiosità».

Così, invece, il vicepresidente Donatiello: «Se non c’è il tifo, la squadra ne risente. Son convinto che quest’anno la gente verrà allo stadio: ci saranno i momenti degli applausi e quelli di incoraggiamento. Dobbiamo fare un percorso di tre anni, nel quale capire cosa fare e dove poter arrivare. Spero si torni a rivedere uno stadio come ai vecchi tempi: a prescindere dalla Curva, che non ci abbandona mai, anche gli altri dovrebbero riempire gli spalti: questa è la squadra della città».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author