Virtus Francavilla, si avvicina Sebastiano Longo

Nei giorni scorsi vi avevamo anticipato dell’interesse della Virtus Francavilla per l’attaccante del Siracusa Sebastiano Longo. Il calciatore negli ultimi giorni era finito nel mirino di diversi club ma nelle ultime ore, come rivelato in ‘Speciale Calciomercato’ su Antenna Sud, la Virtus Francavilla si sarebbe avvicinata molto all’accordo definitivo. Mancano davvero gli ultimi dettagli per il trasferimento di Longo al club del Presidente Antonio Magrì.

