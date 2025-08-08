Virtus Francavilla, si avvicina il portiere Robert Matei

La Virtus Francavilla, secondo quanto appreso da Antenna Sud, è sulle tracce di Robert Matei, portiere classe 2006 del Roma City. Un talento che era finito nel mirino di doversi club. Matei ha mosso i primi passi nella Scuola Calcio del LPS Banatul, per poi trasferirsi nel Poli Timișoara, uno dei club più prestigiosi della sua città natale e della Romania. Nel 2022 l’arrivo in Italia alla Ternana dove, dopo un anno è stato inserito in pianta stabile con la prima squadra in Serie B, oltre a disputare da protagonista un ottimo campionato nella formazione Primavera 2.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author