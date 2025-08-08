8 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Virtus Francavilla, si avvicina il portiere Robert Matei

Fabrizio Caianiello 8 Agosto 2025
centered image

La Virtus Francavilla, secondo quanto appreso da Antenna Sud, è sulle tracce di Robert Matei, portiere classe 2006 del Roma City. Un talento che era finito nel mirino di doversi club. Matei ha mosso i primi passi nella Scuola Calcio del LPS Banatul, per poi trasferirsi nel Poli Timișoara, uno dei club più prestigiosi della sua città natale e della Romania. Nel 2022 l’arrivo in Italia alla Ternana dove, dopo un anno è stato inserito in pianta stabile con la prima squadra in Serie B, oltre a disputare da protagonista un ottimo campionato nella formazione Primavera 2.

About Author

Fabrizio Caianiello

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto Calcio, parte l’era Ladisa: assegnata ufficialmente la nuova matricola

8 Agosto 2025 Anthony Carrano

Lecce, idea Sottil per rinforzare l’attacco: può arrivare in prestito oneroso

8 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Casarano, raggiunta quota mille abbonati. Filograna: “La società ringrazia di cuore”

8 Agosto 2025 Anthony Carrano

Casarano, colpo a centrocampo: arriva Lulic

8 Agosto 2025 Anthony Carrano

Monopoli, Maguette Fall ha firmato

8 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Picerno, Cecere passa in prestito alla Scafatese

8 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

potrebbe interessarti anche

Futsal, Serie A/Femminile: il calendario della stagione 2025/26

8 Agosto 2025 Redazione

Codacons: “Balneari facciano esame coscienza e riducano listini”

8 Agosto 2025 Redazione

Virtus Francavilla, si avvicina il portiere Robert Matei

8 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Dazi: stop impianti e più export, piano per salvare il Primitivo di Manduria

8 Agosto 2025 Redazione