Virtus Francavilla, scambio con l’Alessandria: in arrivo Arensi Rota

Arensi Rota alla Virtus Francavilla, Elimelech Enyan all’Alessandria. Uno scambio di terzini che farà comodo ad entrambi i club. Il terzino greco-albanese classe ’95 sembra destinato a diventare un nuovo calciatore biancazzurro, con Elimelech Enyan chiamato a fare il percorso inverso. L’ex Monopoli tornerà in Puglia dopo aver raccolto ben 100 presenze con addosso la maglia del Gabbiano. Dal suo addio, arrivato nell’estate del 2020, ha vestito le casacche di Carrarese (per due stagioni) e Alessandria in occasione dell’ultimo campionato. Un profilo d’esperienza per la fascia destra di mister Alberto Villa. A stretto giro verrà ufficializzato anche l’innesto di Simone Nicoli, così come quello di Gabrele Artistico.

