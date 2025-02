Virtus Francavilla, Rogazzo in bilico: due i possibili sostituti

Il ko di domenica ad Acerra ha fatto parecchio rumore in casa Virtus Francavilla. I biancazzurri sono rimasti impantanati al sesto posto della graduatoria, fuori dalla griglia playoff ed a -13 dalla vetta. A dodici giornate dalla fine sembra già tutto compromesso, e non si esclude un nuovo ribaltone in panchina. Rogazzo, dal proprio arrivo alla Nuovarredo Arena, ha raccolto tre pareggi e due sconfitte: un bottino davvero troppo magro, specie se si fa il paragone con il punteggio pieno nelle prime cinque del girone di andata. L’ultimo successo è datato infatti 15 dicembre, e la squadra pare abbia adesso perso certezze e garanzie. La scelta di un eventuale esonero non è stata presa a caldo dalla società, che ha voluto prendersi qualche ora di riflessione, ed il tecnico è rientrato in Puglia assieme alla squadra dopo il ko in terra campana. Nelle prossime ore potrebbero però arrivare dei provvedimenti.

Nel caso in cui così dovesse essere, sono due i profili sondati dal presidente Antonio Magrì: Roberto Taurino (su cui c’è però anche il Lecco in Serie C) e Vincenzo Cangelosi. Le prossime ore, in tal senso, saranno decisive. L’impressione è che la Virtus non cerchi un traghettatore, bensì un tecnico con cui portare a termine nel migliore dei modi questa stagione e programmare la prossima.

