Virtus Francavilla, Rogazzo: “Altra buona prestazione, la svolta arriverà”

Antonio Rogazzo, tecnico della Virtus Francavilla, ha commentato così il pareggio casalingo contro il Gravina: “La squadra anche oggi ha disputato un’ottima partita, nonostante l’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. È questa la cosa più importante e sono sicuro che su questa strada arriveremo a dare una svolta a questo momento no, dove ci manca la vittoria. I ragazzi si allenano bene, oggi meritavamo il pareggio e in generale non abbiamo raccolto quanto realmente avremmo meritato in queste settimane. Dopo l’espulsione di Maletic, ho visto una squadra vera, che si è sacrificata e fino alla fine per ottenere un punto”. Sui fischi dei tifosi al triplice fischio: “Li abbiamo ascoltati, ci spiace perché anche noi come loro aspettiamo di tornare al successo. La loro delusione è comprensibile, ma noi chiediamo vicinanza per uscire da questo momento delicato”.

