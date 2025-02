Virtus Francavilla, Rogazzo: “Ad Acerra con aggressività”

Antonio Rogazzo, tecnico della Virtus Francavilla, ha parlato così alla vigilia della sfida contro l’Acerrana: “Dobbiamo crederci perché fin qui abbiamo fatto buone prestazioni, pur non avendo fatto risultato pieno. Cercheremo di spingere fino alla fine per provare a raggiungere il massimo, poi alla fine vedremo. Mi aspetto un’Acerrana aggressiva, è una squadra che in casa dà il meglio, sa sfruttare le ripartenze con due ottimi esterni che stanno facendo la differenza. Sicuramente avranno dalla loro il fattore campo, conosco il clima familiare che c’è lì e venderanno cara la pelle, ma noi dobbiamo scendere in campo perché per noi rappresenta un altro test importante e dovremo cercare di fare risultato pieno. Loro dovranno attendersi un Francavilla aggressivo”.

SIRRI. “È un ottimo calciatore, devo fare delle scelte. Senza Lanzolla, giocherà lui o Pinto, sceglierò domani. È un punto di riferimento nello spogliatoio: è sicuramente un calciatore su cui faccio affidamento. Due dei grandi devono rimanere fuori, ho tanti calciatori di esperienza e devo fare ogni volta delle scelte”.

LE CONDIZIONI DELLA SQUADRA. “C’è un piccolo dubbio su De Luca, De Angelis è fermo, Taurino pure”.

LA VIA DEL GOL. “A volte è palo dentro o palo fuori, è una situazione del momento e valuto anche in questo caso domani chi mandare in campo nel reparto offensivo”.

I GIOVANI AGGREGATI. “Se ci sarà un’occasione per qualche ragazzo, è perché lo avrà meritato. Ho visto la partita della Primavera la scorsa settimana e credo ci siano 3-4 elementi pronti”.

