Virtus Francavilla, Rogazzo a rischio: la società valuta l’esonero

Bocche cucite in casa Francavilla dopo l’ennesima sconfitta della Virtus negli ultimi due mesi. Secondo quanto appreso dalla redazione di Antenna Sud, le prossime saranno ore determinanti anche per il futuro di Antonio Rogazzo: l’allenatore napoletano, arrivato al posto di Ginestra subito dopo Natale, non è riuscito a vincere una delle sette partite in cui è stato al timone degli imperiali, ereditando la squadra a 3 punti dalla vetta e attualmente a -18 dal Casarano capolista. Se è vero che la lotta per un posto nei playoff non è ancora compromessa, è vero pure che una svolta appare necessaria. E il club riflette, perché non vuole lasciare nulla d’intentato per concludere dignitosamente il campionato: ecco perché non è da escludere un altro ribaltone in panchina.

