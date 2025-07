Virtus Francavilla, Rizzo esclusivo: “Zero limiti, sono in un top club”

In esclusiva ai microfoni di Antenna Sud le prime dichiarazioni di Gianmarco Rizzo, nuovo difensore della Virtus Francavilla: “Quando ti chiama la Virtus è difficile dire di no, sappiamo benissimo la storia e dove vuole ritornare. Quando metti piede nello stadio ti rendi conto di dove sei, di chi ti ha voluto. La scelta è stata naturale, ho detto subito sì: la trattativa con il presidente è durata solo due giorni, ci siamo trovati subito. E il presidente lo può confermare (sorride, ndr)”.

Sensazioni positive: “Quando ci ho giocato contro lo scorso anno ho capito che c’è uno stadio caldo. Ho visto giocare la squadra con mister Coletti, ha espresso un buon gioco anche contro di noi quando ero al Casarano. Sono pronto, spero di dare il massimo in ogni allenamento e in ogni partita”.

Sulla ricetta su come si vince il campionato: “Con il lavoro. Solo il lavoro, quello giornaliero. Non ci dobbiamo porre limiti, non dobbiamo fare calcoli e vedere cosa fanno le altre. Dobbiamo scendere in campo cercando di vincere il più possibile. Il campo ci dirà se avremo avuto ragione o meno. E poi servirà unione d’intenti: noi, soli in mezzo al terreno di gioco, non possiamo vincere, servirà il contributo di tutti”.

