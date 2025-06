Virtus Francavilla, ritiro a Castelluccio Inferiore dal 2 al 13 agosto

Attraverso una nota ufficiale, “Virtus Francavilla comunica che Mercoledì 23 luglio inizierà ufficialmente la stagione 2025/26. I biancazzurri si ritroveranno presso la Nuovarredo Arena per effettuare le visite mediche e i primi test atletici. Da sabato 2 agosto a mercoledì 13 agosto, la squadra partirà per il ritiro pre campionato che si svolgerà in Basilicata, in località Castelluccio Inferiore. I ragazzi di Mister Coletti svolgeranno gli allenamenti presso il Campo Sportivo “Nicola Vulcano”; tutto il gruppo squadra soggiornerà presso l’Hotel Pino Loricato”, si legge.

