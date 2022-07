FRANCAVILLA – È una Virtus Francavilla letteralmente scatenata sul mercato. Dopo aver piazzato il colpo Murilo, che venerdì pomeriggio è arrivato in città rilasciando anche le prime parole ad Antenna Sud, è fatta anche per Andrea Risolo. Per lui comincia la terza avventura in maglia biancazzurra, dopo quella in serie D nell’anno della promozione tra i pro’ e quella di due stagioni fa, con Trocini in panchina. Un ritorno fortemente voluto da entrambe le parti: il calciatore si è così riavvicinato a casa, ritrova una piazza nella quale ha sempre fatto bene e sarà tra i pilastri del nuovo progetto; alla società, invece, è sempre piaciuto, è uno dei pupilli del presidente Magrì ma anche di Antonio Calabro, con cui ha vissuto probabilmente l’apice della sua carriera a Catanzaro. A differenza del primo ritorno, questa volta il mesagnese firma un contratto biennale con il club di via Quinto Ennio, ha già salutato Catanzaro e i suoi compagni ed è pronto a mettersi a disposizione dell’allenatore per i primi allenamenti precampionato. Un ritorno gradito anche alla piazza, che non ha mai dimenticato quel suo gol al Granillo contro la schiacciasassi Reggina che vinse poi il campionato. Virtus Francavilla e Risolo, atto terzo con la regia di Calabro.