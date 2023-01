Virtus Francavilla, rinnovato fino al 2024 il prestito di Di Marco

La Virtus Francavilla è al lavoro per trattenere i propri gioiellini. In serata è stato raggiunto l’accordo con il Torino per il rinnovo del prestito di Tommaso Di Marco, che continuerà ad essere dunque un calciatore biancazzurro fino al 2024. Si lavora ora con la Virtus Entella per trovare lo stesso accordo anche per Federico Macca, così da trattenere in terra imperiale i due classe 2003 che tanto bene hanno fatto fino ad ora.

Condividi su...



Linkedin

email