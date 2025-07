Virtus Francavilla, rinforzo in difesa: arriva l’esperto Pinna

La Virtus Francavilla comunica tramite una nota ufficiale, di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo, per la stagione 2025/26, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Paride Pinna. Difensore centrale di notevole esperienza, classe ’92, nel corso della sua carriera ha totalizzato oltre 350 presenze di cui più di 210 nel campionato di serie C vestendo le maglie di Arezzo, Casertana, Catanzaro, Cosenza e Melfi.

Nel massimo campionato dilettantistico ha vestito le magli di Arzachena, FC Francavilla, Matera, Nocerina e Porto Torres, totalizzando oltre 130 presenze. Nella stagione 24/25 ha giocato nelle fila dell’Ostiamare nel girone G di Serie D, realizzando anche cinque reti in 27 presenze. Il calciatore sarà a disposizione di mister Coletti per il ritiro precampionato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author