Virtus Francavilla, rebus Allegrini. Fasano, Andria e Barletta alla finestra

Il futuro di Jimmy Allegrini è tutto da decifrare, ma potrebbe essere ancora nel girone H di Serie D. Secondo quanto appreso dalla redazione di Antenna Sud, Barletta, Fidelis Andria e Fasano si sarebbero già mosse chiedendo informazioni all’entourage del trentacinquenne di Carbonara. Non è da escludere, però, che possa rientrare anche nei piani futuri della Virtus Francavilla: l’ex Cerignola nell’ultima stagione è stato uno dei pilastri alla Nuovarredo Arena, oltreché uomo spogliatoio, indossando anche la fascia da capitano. Per lui 32 presenze complessive e un gol, al Casarano in campionato. Non ha mai nascosto, anche nel corso delle nostre trasmissioni, di voler proseguire la sua avventura in biancazzurro. Valutazioni in corso, ogni scenario è possibile e Allegrini attende di scoprire il suo futuro.

