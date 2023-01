Virtus Francavilla: Prolungato prestito Macca

La Virtus Francavilla ha raggiunto l’accordo con la Virtus Entella per il prolungamento del prestito di Federico Macca fino al 2024, con diritto di riscatto a favore del Francavilla e contro riscatto a favore dell’Entella. Il calciatore genovese, classe 2003, nella stagione in corso, ha collezionato 11 presenze in campionato, 1 gol e 2 assist.

