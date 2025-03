Virtus Francavilla, Pinto: “La nostra determinazione è grande, vogliamo i risultati”

Pierluigi Pinto, giocatore della Virtus Francavilla, è intervenuto durante la trasmissione ‘Passione Biancazzurra’, in onda sui canali di Antenna Sud, parlando sia del presente che del futuro:

MISTER COLETTI: “È entrato con determinazione nella nostra testa. A livello tecnico e tattico, sta cercando di darci qualche spunto utile da applicare in partita. Ci tiene tutti concentrati, senza fare differenze tra chi gioca meno e chi ha più minuti in campo.”

SQUADRA CAMBIATA: “Stiamo iniziando a prendere consapevolezza. Con l’atteggiamento e la fame che abbiamo mostrato nelle ultime due partite, sarà più semplice arrivare alla vittoria.”

PARTITA DI BRINDISI: “Durante la settimana ci siamo detti che il Brindisi avrebbe preparato la gara su palle alte e contrasti, e così è stato. Ci hanno pressato fin dall’inizio. Noi dovevamo mettere in pratica quei 2-3 concetti.”

TERRENO DI GIOCO DEL FANUZZI: “Sicuramente il terreno era un po’ sconnesso, ma non deve diventare un alibi per noi. In alcune situazioni avremmo potuto fare meglio.”

PRIMA VOLTA DA AVVERSARIO: “Giocare a Brindisi per me è stata una grande emozione, perché non avevo mai disputato una partita da avversario nello stadio della mia città.”

INFORTUNIO DURANTE LA GARA: “Ho avuto una distorsione alla caviglia nel primo tempo, ma nell’intervallo ho detto al mister che avrei stretto i denti, magari fasciandomi la caviglia. Tuttavia, appena rientrato in campo ho sentito dolore, quindi abbiamo preferito non rischiare.”

ARRUOLABILE CONTRO IL MARTINA? “Spero di sì.”

SQUADRA DI GRANDE SPESSORE: “Sono l’ultimo arrivato del mercato di gennaio. Sono entrato in punta di piedi in uno spogliatoio formato da persone che, sia a livello professionale che umano, sono di grande spessore. Poco a poco, cercherò di ritagliarmi il mio spazio e di dare una mano alla squadra e al mister.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author