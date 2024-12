Virtus Francavilla, per ora si va avanti con Ginestra

Avanti con Ciro Ginestra. A meno di colpi di scena delle prossime ore, che non sarebbero comunque da escludere del tutto considerata la volontà del presidente Antonio Magrì di non compiere scelte affrettate e valutare con calma ogni pro e contro di un eventuale ribaltone in panchina, la Virtus Francavilla dovrebbe guardare al futuro nel segno della continuità. E quindi con Ginestra, appunto, a guidare Allegrini e compagni da bordocampo nel derby contro il Nardò della Nuovarredo Arena.

È stato un inizio di settimana nel segno del confronto, quello tra il numero uno biancazzurro e il direttore sportivo Montervino, con il dirigente che ha difeso a spada tratta il tecnico sottolineando come, nonostante il momento di difficoltà, la squadra sia a tre punti dalla vetta e soprattutto perfettamente allineata alle idee del proprio condottiero. Consapevole, il diesse, pure che ci sia bisogno di puntellare ulteriormente un organico che vanta già cinque volti nuovi arrivati nell’ultimo mese.

Ginestra, dal canto suo, sente la totale fiducia dei calciatori e va avanti per la strada tracciata fin dai primissimi allenamenti della scorsa estate, quando si è ritrovato ad allenare un gruppo totalmente nuovo eppure immediatamente amalgamatosi attorno al suo principio di calcio. Novità permettendo, a dirigere la ripresa degli allenamenti nella giornata di domani, dunque, ci sarà l’ex Barletta, che insieme ai suoi calciatori vuole regalarsi una ripartenza verso l’alta classifica.

